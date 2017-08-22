На Камчатке отмечают День Государственного флага России

Сегодня, 22 августа в Петропавловске-Камчатском состоится торжественное мероприятие, посвящённое Дню Государственного флага Российской Федерации. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в региональном министерстве культуры.

В ведомстве рассказали, что праздник начнётся в 9:15 на площади имени Ленина, у стелы «Города воинской славы».

«В мероприятии примут участие военнослужащие, студенты Камчатских учебных заведений, лучшие творческие коллективы и солисты края. На флагштоках поднимут три флага: флаг России, флаг Камчатского края и флаг города воинской славы – Петропавловска-Камчатского. Также во время официальной части праздника прозвучат торжественные гимны, со словами приветствия ко всем присутствующим обратятся первые лица Камчатского края и молодёжь», - рассказали в министерстве.

Там добавили, что цикл мероприятий, посвящённый Дню Государственного флага РФ пройдёт и в Камчатской краевой детской библиотеке имени В. Кручины.

22 августа отмечается один из официально установленных праздников России - День Государственного флага Российской Федерации. В этот день в 1991 году постановлением Верховного Совета РСФСР в качестве национального флага страны был официально признан российский триколор.