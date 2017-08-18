Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На Камчатке отмечен рост объемов промпроизводства и строительных работ
Рост показателей зафиксирован в большинстве отраслей экономики Камчатки по итогам первого полугодия 2017 года. Как заявили в правительстве края, сохраняется рост объемов промышленного производства, объема строительных работ, пассажирооборота и грузооборота автомобильного транспорта, производства продукции сельского хозяйства, оборота оптовой торговли и оборота общественного питания.
Сохранены тенденции роста объемов производства рыбопромышленного комплекса (за полгода на Камчатке произведено 380,7 тысяч тонн рыбной продукции, что на 14% больше чем за аналогичный период 2016 года), а агропромышленный сектор Камчатки стал одним из лидеров среди субъектов Дальнего Востока по темпам роста экономических показателей.
«Сельхозтоваропроизводители обеспечили рост валовой продукции сельского хозяйства на 7,2%, преимущественно за счёт увеличение животноводческой продукции. Во всех категориях хозяйств произведено валовой продукции почти на 4 млрд рублей. Объём производства молока увеличился почти на 15%, мяса – на 36%», - отметили в правительстве.
Положительная динамика также наблюдается в строительной отрасли – выполнено на 6,5% больше объёма работ, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе, завершено строительство трёх домов в Усть-Камчатском районе и двух - в Елизовском районе.
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