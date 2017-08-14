Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На Камчатке отметили Международный день коренных народов мира
На Камчатке отметили Международный день коренных народов мира. В краевой столице праздник прошел в Центре культуры и досуга «Сероглазка». Гости мероприятия смогли увидеть яркие выступления артистов, принять участие в конкурсно-развлекательной программе, попробовать блюда национальной кухни и увидеть показ национальных костюмов.
На празднике выступили фольклорные коллективы «Коритэв», «Лач», «Лаччах» и «Уйкав». Также своими выступлениями гостей праздника порадовали камчатский бард Валерий Лихота и представители Камчатской региональной общественной организации «Содружество» - армянская и еврейская общины.
Для всех гостей мероприятия общиной «Кленс» и детской студией прикладного искусства «Сероглазка» была организована выставка изделий прикладного творчества, на которой все желающие смогли познакомиться с работами мастеров родовых общин коренных народов Камчатки.
Отметим, Международный день коренных народов мира установлен 23 декабря 1994 года Генеральной Ассамблеей ООН. Праздник отмечается ежегодно 9 августа.
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