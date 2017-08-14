На Камчатке пловцы отряда спецназначения ТОФ нашли тайник со взрывчаткой: учения

На Камчатке военнослужащие отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) отработали задачи по противодиверсионной обороне в отдаленных бухтах Авачинского залива. Как сообщили «КамИНФОРМ» в пресс-службе ТОФ, в ходе тренировок боевые пловцы провели обследование бухт Авачинского залива на предмет возможных закладок и схронов диверсантов условного противника.

В ходе проверки бухты Безымянная был обнаружен заранее подготовленный тайник условного противника с закладкой взрывчатого вещества, который был уничтожен методом подрыва.

Кроме обследования Авачинского залива боевые пловцы провели погружения на различные глубины, отработали элементы подводного ориентирования и выполнили боевые стрельбы из автомата АПС (автомат подводный специальный).