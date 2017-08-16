Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На Камчатке почтят память участников Курильской десантной операции
Митинг, посвящённый 72-й годовщине начала Курильской десантной операции, состоится в Петропавловске-Камчатском 18 августа. В его рамках представители исполнительной и законодательной власти, а также ветераны и жители краевого центра отдадут дань уважения павшим воинам, вставшим на защиту Родины в годы Второй мировой войны.
Памятное мероприятие начнётся в Сквере Свободы в 12:00. Присутствующие почтят память погибших защитников Отечества минутой молчания, после чего состоится возложение цветов к обелиску воинам Советской Армии – освободителям Курильских островов от японских милитаристов в 1945 году.
Курильская десантная операция началась 18 августа 1945 года. Ее провели войска Камчатского оборонительного района и корабли Петропавловской военно-морской базы при поддержке 128-й авиадивизии. В доблестных боях за освобождение Курильских островов отличились многие воины-дальневосточники, пятьдесят два человека были удостоены звания «Герой Советского Союза», среди которых были и камчатцы: старшина I статьи Н. Вилков, матрос П. Ильичев, старший сержант И. Кобзарь и старшина II статьи П. Бабич. Вступление Советского Союза в войну против Японии резко изменило военно-стратегическую ситуацию на Дальнем Востоке, благодаря чему 2 сентября 1945 года закончилась Вторая мировая война.
В память о героизме и мужестве освободителей Курильских островов 6 ноября 1946 года в центре Петропавловска-Камчатского был установлен обелиск. Он размещён на месте, где проходило формирование десанта. Здесь же после сражений встречали победителей.
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