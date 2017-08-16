На Камчатке почтят память участников Курильской десантной операции

16 августа 2017, 07:52

Митинг, посвящённый 72-й годовщине начала Курильской десантной операции, состоится в Петропавловске-Камчатском 18 августа. В его рамках представители исполнительной и законодательной власти, а также ветераны и жители краевого центра отдадут дань уважения павшим воинам, вставшим на защиту Родины в годы Второй мировой войны.
 
Памятное мероприятие начнётся в Сквере Свободы в 12:00. Присутствующие почтят память погибших защитников Отечества минутой молчания, после чего состоится возложение цветов к обелиску воинам Советской Армии – освободителям Курильских островов от японских милитаристов в 1945 году.
 
Курильская десантная операция началась 18 августа 1945 года. Ее провели войска Камчатского оборонительного района и корабли Петропавловской военно-морской базы при поддержке 128-й авиадивизии.  В доблестных боях за освобождение Курильских островов отличились многие воины-дальневосточники, пятьдесят два человека были удостоены звания «Герой Советского Союза», среди которых были и камчатцы: старшина  I статьи Н. Вилков, матрос П. Ильичев, старший сержант И. Кобзарь и старшина II статьи П. Бабич.  Вступление Советского Союза в войну против Японии резко изменило военно-стратегическую ситуацию на Дальнем Востоке, благодаря чему 2 сентября 1945 года закончилась Вторая мировая война. 
 
В память о героизме и мужестве освободителей Курильских островов 6 ноября 1946 года в центре Петропавловска-Камчатского был установлен обелиск. Он размещён на месте, где проходило формирование десанта. Здесь же после сражений встречали победителей. 

www.kamchat.info

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

15 августа 2017, 17:44
Путина-2017 на Камчатке побила рекорды вылова за последние несколько лет
15 августа 2017, 17:44
Из-за дорожных работ в Сероглазке в столице Камчатки ограничат движение
15 августа 2017, 17:43
В поселке Сероглазка в столице Камчатки откроют новый участок РКЦ
15 августа 2017, 17:25
Один человек погиб и двое пострадали в крупном ДТП на Камчатке
15 августа 2017, 14:54
На Камчатке закрыли подпольный завод: изъято более тонны мороженной рыбы
15 августа 2017, 14:52
В столице Камчатки полицейская овчарка Аргус нашла похитителей медных проводов

За неделю

14 августа 2017, 16:35
День и время регистрации брака на Камчатке можно выбрать заранее через интернет
14 августа 2017, 16:33
На Камчатке отметили Международный день коренных народов мира
14 августа 2017, 16:32
«Полумарафон 21 км» в День физкультурника в столице Камчатки пробежали более 50 человек
14 августа 2017, 14:54
При восхождении на Авачинский вулкан на Камчатке пострадала девушка: сорвалась вниз
14 августа 2017, 14:54
Туристы из Южной Кореи пострадали на конной прогулке на Камчатке
14 августа 2017, 14:53
В восхождении на Авачу на Камчатку участвовали более 800 человек, День вулкана отметили 12 тыс.

За месяц

07 августа 2017, 17:07
Ряды кандидатов в депутаты думы столицы Камчатки поредели
07 августа 2017, 07:58
Камчатка «пожинает плоды демографического провала 90-х»: рождаемость падает
04 августа 2017, 13:34
Единственный на Камчатке врач-генетик попала под «абсурдное» уголовное дело: открытое письмо
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?