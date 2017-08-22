На Камчатке под суд отправили мужчину, который два года назад застрелил парня в Озерной

22 августа 2017, 16:10

На Камчатке прокуратура отправила в суд дело об убийстве двухлетней давности. Как сообщили «КамИНФОРМ» в ведомстве,  убийство 20-летнего жителя поселка Озерновский Усть-Большерецкого района совершил ранее несудимый слесарь рыболовецкой артели, 35-летний житель села Запорожье Усть-Большерецкого района. 
 
Ранее в СКР сообщали, что в ночь с 5 на 6 ноября 2015 года злоумышленник на своем автомобиле приехали в поселок Озерновский, где случайно встретил потерпевшего, с которым у него были неприязненные отношения из-за того, что тот однажды незаконно проник в дом его товарища. 
 
Встреча привела к очередному конфликту, в развитии которого злоумышленник на автомобиле вывез потерпевшего на берег Охотского моря, к устьям Шестой речки, и достав незаконно хранившееся в багажнике его автомобиля незарегистрированное двуствольное охотничье ружье, зарядив оба ствола патронами с дробовыми зарядами, выстрелил один раз в область груди 20-летнего парня, а второй раз в затылок, как «контрольный», не оставлявший никаких шансов на жизнь.
 
После этого мужчина скрылся с места происшествия, сокрыв орудие преступления. Позже его арестовали и вскоре он предстанет перед судом. 

www.kamchat.info

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#1Аноним22 августа 2017, 16:47

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