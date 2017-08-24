На Камчатке подростка отправят под суд за угнанную «вахтовку»

На Камчатке завершено расследование уголовного дела в подростка, угнавшего «вахтовку» на севере Камчатки. Как сообщили «КамИНФОРМ» в СКР, 16-летний парень из Каменского обвиняется в неправомерном завладении автомобиля без цели хищения.

По данным следствия обвиняемый, в ночное время, совместно с 17-летним односельчанином, воспользовавшись оставленным в замке зажигания ключом, совершил угон грузопассажирского автомобиля «Урал», припаркованного у одного из домов села Каменское Пенжинского района, принадлежащего администрации Пенжинского муниципального района.

Затем, совершая поездку на угнанном автомобиле, злоумышленник не справился с его управлением и допустил опрокидывание на расстоянии около 7 км. от села Каменское.

В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.