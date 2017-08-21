На Камчатке пограничники нашли тайник с более чем 600 кг красной икры

21 августа 2017, 14:28

На Камчатке пограничники обнаружили тайник, в котором  находилось 25 контейнеров по 27 кг с икорной продукцией. Как сообщили «КамИНФОРМ» в пограничном управлении, общий вес изъятой продукции — 675 кг. 
 
По словам пограничников, экспертиза показала, что изъятая икра не отвечает требованиям безопасности и может быть опасна для потребителя. «В настоящее время устанавливаются личности владельцев икорной продукции», - сказали пограничники.
 
По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составляет около 2,5 млн рублей. 
 

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