На Камчатке пограничники остановили машину с наркотиками и патронами

22 августа 2017, 08:12

На Камчатке у двух пассажиров и водителя, находящегося в состоянии наркотического опьянения, автомобиля «Toyota Land Cruiser», изъяты синтетические наркотики и патроны. Обь этом «КамИНФОРМ» сообщили в пограничном управлении. 
 
Там рассказали, что машину остановили для проверки при въезде в Усть-Камчатск.  «При осмотре автомобиля под сиденьем одного из пассажиров был обнаружен сверток из фольги. Со слов задержанных, в свертке - наркотические вещества синтетического происхождения, приобретенные ими для личного употребления», - рассказали пограничники. 
 
При этом выяснилось, что водитель управлял машиной будучи в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, в указанном автомобиле обнаружено 75 охотничьих патронов 12 калибра. Разрешение на хранение и ношение оружия у задержанных лиц отсутствовало.
 
Обнаруженные патроны и наркотические вещества изъяты и переданы на ответственное хранение. Проводится проверка.

www.kamchat.info

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