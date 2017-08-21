На Камчатке пограничники сделали заявление о конфликте с пропавшими рыбаками

Учитывая общественный резонанс, который возник после того, как в Авачинском заливе на Камчатке пропал катер с тремя рыбаками, местные пограничники решили сделать официальное заявление, так как друзья пропавших практически обвинили их в причастности к гибели людей.

В пограничном управлении ФСБ России по Восточному арктическому районы не стали отрицать, что катер рыбаков столкнулся с пограничным катером, вот только, по версии пограничников, виноваты в этом сами рыбаки. «Для проверки был останов катер, на борту которого были запрещенные орудия лова. Двое из трех находившихся на борту катера мужчин совершили нападение на сотрудника пограничного управления. Уходя от преследования нарушители совершили столкновение с катером пограничного управления и скрылись, воспользовавшись условиями ограниченной видимости», - сказал сотрудник Пограничного управления Руслан Дашевский.

Источники «КамИНФОРМ» отмечают, что в катере рыбаков находилась рыболовная сеть, а остановили их в проходной день, в который промысел запрещен. Нападение на пограничников связывают с тем, что один из рыбаков был судим и освобожден по УДО, задержание по подозрению в браконьерстве ему грозило возвращением за решетку.

Что касается полученной катером рыбаков якобы пробоиной и версией друзей о месте крушения катера, то эксперты говорят, что мужчины бы так далеко с пробоиной не ушли (с учетом давления воды при движении). Пограничники не стали их дальше преследовать и искать из-за тумана.

«КамИНФОРМ» уже сообщало, что СКР ведет проверку по факту нападения на пограничника. Тела двух пропавших рыбаков найдены на берегу Халактырского пляжа.