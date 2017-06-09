На Камчатке поисковики отправились за кабиной американского истребителя времен войны

Воспитанники подросткового центра «Патриот» из Елизовского района на Камчатке отправились в очередную поисковую экспедицию. Как сообщили «КамИНФОРМ» в администрации района, в данный момент поисковая группа занята на раскопках американского истребителя «Кинг-Кобра Р63С5» в окрестностях Елизово.

Елизовские поисковики занимаются изучением находки уже более семи лет. По словам Александра Беликова, руководителя районного подросткового центра «Патриот», на момент обнаружения поисковиками обломков самолёта от него осталась только кабина. «Поисковые условия непростые… Остатки кабины находятся на глубине более чем 2,5 метров, а местность болотистая, так что приходится работать в воде», – рассказал Александр Беликов, добавив, что участие в экспедиции принимают также члены камчатского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Воспитанники центра «Патриот» предполагают, что причиной крушения самолёта мог стать отказ техники, например, ложные показания на приборах. Помощь в сборе информации «Патриоту» оказал елизовчанин Владимир Корягин, который занимается изучением истории 888 истребительного авиационного полка 128-ой смешанной авиационной дивизии.

«Изучая документы в Центральном архиве Министерства обороны РФ в Подольске, Владимир Корягин узнал, что крушение «Кинг-Кобры» произошло 24 августа 1945 года. Стала известна и фамилия лётчика – Форбатюк», – рассказал Александр Беликов.

Добавим, в поисковых работах, которые завершаться ориентировочно через неделю, задействовано 10 человек. Затем в планах поисковой команды центра «Патриот» новые экспедиции, вплоть до октября: в окрестностях Петропавловска-Камчатского, а также в Елизовском и Усть-Большерецком районах.

Участники «Патриота» отправятся на поиски техники времен Великой Отечественной войны по ориентирам, полученным из документов и рассказов земляков.