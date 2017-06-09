Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
Петропавловск-
Камчатский
- 10 июня, суббота
В Петропавловске-Камчатском
+9 °C
пасмурно
- Курс валют ЦБ
USD 57,0020
EUR 63,7852
- Редакция
+7 914 623-82-57
На Камчатке поисковики отправились за кабиной американского истребителя времен войны
Воспитанники подросткового центра «Патриот» из Елизовского района на Камчатке отправились в очередную поисковую экспедицию. Как сообщили «КамИНФОРМ» в администрации района, в данный момент поисковая группа занята на раскопках американского истребителя «Кинг-Кобра Р63С5» в окрестностях Елизово.
Елизовские поисковики занимаются изучением находки уже более семи лет. По словам Александра Беликова, руководителя районного подросткового центра «Патриот», на момент обнаружения поисковиками обломков самолёта от него осталась только кабина. «Поисковые условия непростые… Остатки кабины находятся на глубине более чем 2,5 метров, а местность болотистая, так что приходится работать в воде», – рассказал Александр Беликов, добавив, что участие в экспедиции принимают также члены камчатского регионального отделения Российского военно-исторического общества.
Воспитанники центра «Патриот» предполагают, что причиной крушения самолёта мог стать отказ техники, например, ложные показания на приборах. Помощь в сборе информации «Патриоту» оказал елизовчанин Владимир Корягин, который занимается изучением истории 888 истребительного авиационного полка 128-ой смешанной авиационной дивизии.
«Изучая документы в Центральном архиве Министерства обороны РФ в Подольске, Владимир Корягин узнал, что крушение «Кинг-Кобры» произошло 24 августа 1945 года. Стала известна и фамилия лётчика – Форбатюк», – рассказал Александр Беликов.
Добавим, в поисковых работах, которые завершаться ориентировочно через неделю, задействовано 10 человек. Затем в планах поисковой команды центра «Патриот» новые экспедиции, вплоть до октября: в окрестностях Петропавловска-Камчатского, а также в Елизовском и Усть-Большерецком районах.
Участники «Патриота» отправятся на поиски техники времен Великой Отечественной войны по ориентирам, полученным из документов и рассказов земляков.
Вчера
- 09 июня 2017, 17:52
- Власти столицы Камчатки опасаются транспортного коллапса из-за ситуации с мигрантами на автобусах
- 09 июня 2017, 17:51
- Пепел от выброса на Ключевском вулкане на Камчатке не достиг населенных пунктов
- 09 июня 2017, 17:49
- На Камчатке сокращается количество отказов по дальневосточному гектару
- 09 июня 2017, 17:49
- В двух районах Камчатки повышена пожарная опасность
- 09 июня 2017, 17:48
- Караоке и дискотека – жителей столицы Камчатки приглашают на променады
- 09 июня 2017, 13:56
- Житель Камчатки до смерти избил отца: критиковал за пьянство
За неделю
- 08 июня 2017, 17:19
- Бюджет Камчатки выделяет 2,5 млрд рублей на компенсацию энерготарифов
- 08 июня 2017, 17:17
- В День России главный музей Камчатки будет работать бесплатно
- 08 июня 2017, 17:16
- На Камчатке энергетики полностью обновят оборудование котельной в поселке Лесном
- 08 июня 2017, 17:14
- «Ростелеком» подключил по технологии GPON коттеджный поселок на Камчатке
- 08 июня 2017, 12:17
- Суда-нарушители в заповеднике на Камчатке будут «ловить» специальные радары
- 08 июня 2017, 10:41
- Из-за высоких подходов ученые на Камчатке рекомендуют увеличить объемы вылова корюшки на Западе
За месяц
- 01 июня 2017, 17:42
- В столице Камчатки задержали «потрошителя» терминалов
- 01 июня 2017, 17:28
- В рамках дальневосточного гектара на Камчатке выделили уже более 1,2 тыс. га земли
- 01 июня 2017, 10:30
- Благодаря бдительным гражданам в столице Камчатки нашли украденную с озера беседку
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0