На Камчатке поймали «гастролеров» с четырьмя килограммами «синтетики»

На Камчатке задержаны двое молодых людей 22 и 23 лет, которые приехали на полуостров продавать синтетические наркотики и были с ними пойманы. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МВД региона, по факту сбыта и пересылки запрещенных веществ возбуждено и расследуется уголовное дело.

По словам полицейских, оба задержанных работали на интернет-магазин по продаже дизайнерских наркотиков. «Один молодой человек занимался фасовкой запрещенных веществ, а второй делал для покупателей в разных районах Петропавловска «закладки»», - рассказали в МВД.

Там добавили, что при задержании у молодых людей изъяли более 4 кг запрещенных веществ. В настоящее время они арестованы и находятся в изоляторе временного содержания. Расследование продолжается.