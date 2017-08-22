На Камчатке поймали «гастролеров» с четырьмя килограммами «синтетики»

22 августа 2017, 16:06

На Камчатке задержаны двое молодых людей 22 и 23 лет, которые приехали на полуостров продавать синтетические наркотики и были с ними пойманы. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МВД региона, по факту сбыта и пересылки запрещенных веществ возбуждено и расследуется уголовное дело. 
 
По словам полицейских, оба задержанных работали на интернет-магазин по продаже дизайнерских наркотиков. «Один молодой человек занимался фасовкой запрещенных веществ, а второй делал для покупателей в разных районах Петропавловска «закладки»», - рассказали в МВД. 
 
Там добавили, что при задержании у молодых людей изъяли более 4 кг запрещенных веществ. В настоящее время они арестованы и находятся в изоляторе временного содержания. Расследование продолжается. 

www.kamchat.info

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#1Аноним22 августа 2017, 16:47

Я лично доверяю статистике ВОЗ которая говорит что, около 97% людей заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие как рак и ожирение, проблемы сердца, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и многое другое. Но теперь есть спасение от этой заразы, вот почитайте как спасти себя и свoих близких --- http://eta.pe/medimfo

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