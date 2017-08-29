На Камчатке полицейские вместо браконьерской рыбы нашли 1,5 тыс. кустов конопли

На Камчатке полиция ищет хозяина плантации конопли, обнаруженной недалеко от села Соболево. Как сообщили «КамИНФОРМ» в полиции, стражи порядка в ходе операции «Путина» задержали двух мужчин.

У одного из них в кармане обнаружили пакет с листьями растения, похожего на коноплю. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили две поляны, на которых росло наркосодержащее растение. Всего правоохранителями изъяли с плантаций более 1500 кустов конопли.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении сельчанина, у которого был изъят пакет наркотикосодержащим растением, уголовного дела. Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».