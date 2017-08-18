На Камчатке полицейский подстрелил браконьера, который пытался бежать

18 августа 2017, 16:48

На Камчатке глава МВД региона назначил служебную проверку по инциденту на реке Быстрая, где полицейский выстрелил из табельного пистолета в грудь пытавшемуся убежать браконьеру. 
 
Как рассказали «КамИНФОРМ» в полиции, все произошло еще 8 августа. Полицейские проводили рейд в рамках профилактической операции «Путина» и обнаружили браконьеров, которые ловили и потрошили рыбу. 
 
Увидев полицейских, один из злоумышленников пытался скрыться и уничтожить вещдоки. «В целях пресечения данных действий полицейский применил оружие, в результате чего гражданин получил огнестрельное ранение», - говорят в МВД. 
 
Полицейские вызвали скорую помощь и доложили об инциденте в дежурную часть. 33-летний гражданин госпитализирован в районную больницу. Его жизни ничего не угрожает. 
 
Кроме служебной проверки, как добавили в МВД, проводится проверка также и по факту незаконной добычи лосося и икры.
 
«КамИНФОРМ» ранее сообщало, что всего с начала операции «Путина – 2017» из незаконного оборота на Камчатке изъято более 17 тонн рыбы ценных лососевых пород, 56 плавсредств, 29 руль-моторов и 3,5 километра сетей. Возбуждено более 70 уголовных дел.

www.kamchat.info

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