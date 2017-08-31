На Камчатке повысят транспортный налог на мотоциклы и яхты

Планируемое на Камчатке увеличение транспортного налога на мотоциклы и яхты не противоречит федеральному законодательству, сообщили «КамИНФОРМ» в прокуратуре края.

Там отметили, что краевые власти собираются принять новый закон. Будут увеличены налоговые ставки (с каждой лошадиной силы) на мотоциклы с мощностью двигателя свыше 35 л.с. с 30 рублей до 100 рублей; на катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л.с. с 50 до 150 рублей, свыше 100 л.с. со 100 до 150 рублей; яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя до 100 л.с. со 100 до 200 рублей, свыше 100 л.с. с 200 до 400 рублей.

Также вводится налоговая ставка в размере 25 рублей с каждой лошадиной силы на самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу.

Закон после его принятия вступит в силу по истечении месяца со дня официального опубликования, но не ранее начала нового налогового периода, то есть 2018 года.

«Изменения не затронут ставки транспортного налога на легковые, грузовые автомобили, автобусы и снегоходы», - отметили в прокуратуре.