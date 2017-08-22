На Камчатке появилась своя Служба охраны объектов культурного наследия

На Камчатке в составе правительства региона появилась Служба охраны объектов культурного наследия региона. Она создана в рамках исполнения требований федерального центра, который настаивает, что подобные ведомства должны быть везде.

Как сообщили «КамИНФОРМ» в правительстве края, Служба будет осуществлять функции в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Камчатки.

Возглавила новое подразделение Людмила Крапивина, которая ранее возглавляла региональное управление Минюста. Судя по сайту правительства края, она пока единственный сотрудник новой Службы.

«КамИНФОРМ» отмечает, что в список объектов культурного наследия федерального значения на Камчатке включены 12 объектов. Среди них: Стоянка экспедиции Витуса Беринга, памятник Витусу Берингу в селе Никольское, Братская могила защитников Петропавловска от англо-французской эскадры, Памятник героям третьей батареи Максутова и другие. В списке объектов культурного наследия регионального значения — 24 объекта.