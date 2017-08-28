На Камчатке появится круглогодичный лагерь для отдыха детей

Самый большой детский оздоровительный лагерь Камчатки - «Восход», со следующего года будет переведен в круглогодичный режим работы. Это планирует сделать резидент ТОР, который занимается реконструкцией учреждения.

Пока лагерь работает только три месяца в году. И с 2015 года уже на его базе проводится осенняя каникулярная смена. В одну летнюю смену отдыхает 450 детей, в осенние каникулы – 120 детей. «Весенняя и зимняя смены проводятся на базе санатория «Жемчужина Камчатки». Осенью мы готовы принять 300 детей. Что касается зимней смены, то пока окончательное решение по месту ее проведения не принято. Но, в любом случае, на зимние каникулы мы также примем детей либо в «Восход», либо в «Жемчужину Камчатки». Когда же мы запустим работу ДОЛ «Восход» в круглогодичном режиме, то это будут смены в режиме «детского лагеря санаторного типа» с комплексом всех оздоровительных процедур», – рассказал инвестор.

В настоящее время проводятся работы по ремонту и реконструкции зданий лагеря «Восход», производственных и подсобных помещений, коммуникаций, скважин и трубопроводов холодной и термальной вод. Как уточнил гендиректор, в двух жилых зданиях лагеря «Восход» окна заменены на пластиковые, установлены новые входные двери, частично заменены батареи, проведен косметический ремонт. Кроме того, закуплены и установлены новые насосы в скважину термальной воды, что позволило увеличить производительность скважины.

В пищеблоке столовой установлены новые производственные холодильники, хлеборезка и другое оборудование. Заменено вытяжное оборудование в столовой. Приобретена новая посуда. Частично обновлена мебель в зале столовой и спальных корпусах. Установлены новые раковины, унитазы, электросушилки для рук. Последовательно заменяется постельное белье и другой мягкий инвентарь. Отремонтированы беседки, сцены и другие ландшафтные предметы. Приобретены новые лавочки. В планах – замена теплообменников, дальнейший ремонт жилых, производственных и административных зданий, бассейна, солярия.