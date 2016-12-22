Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На Камчатке пожилой слесарь отправлен под суд за развращение детей
На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя ЗАТО города Вилючинска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера) и ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия), сообщает СКР.
По данным следствия, днем 12 октября обвиняемый, находясь на участке местности по микрорайону Центральный в городе Вилючинск, совершил иные насильственные действия сексуального характера и развратные действия (путем демонстративной мастурбации) в отношении девочки и мальчика.
Мужчина работал слесарем на одной из баз отдыха Елизовского района, состоит в браке, имеет высшее образование.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.
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КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 1
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