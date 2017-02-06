Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На Камчатке презентовали книгу «Публикации и дневники вице-адмирала Г. И. Щедрина»
В столице Камчатки вышла в свет книга «Публикации и дневники вице-адмирала Г. И. Щедрина». Всего выпущено 600 экземпляров книги, 150 из которых переданы краевой библиотеке им. Крашенинникова, рассказали в мэрии.
Презентация издания состоялась в историческом выставочном центре «Город воинской славы». Гостей торжественного мероприятия звуками военно-морских маршей встречал военный оркестр. Почетный гражданин Петропавловска Ирина Витер, отметила, что публикация дневников Щедрина – дань памяти и уважения его заслугам перед нашим городом.
«Это первая объемная публикация материалов, которые находятся в фондах основанного им Музея боевой славы. В своих дневниках он пишет о Камчатке, которая его покорила, которую он любит самозабвенно, пишет о людях, их тяжелой жизни, описывает предметы, которые впоследствии поступят на хранение в Музей», - рассказала Ирина Витер.
В презентации были использованы редкие фотографии автора, хранившиеся в фондах музея. Также присутствующие получили в дар копии наградных листов из личного дела вице-адмирала Щедрина и посетили выставку, на которой были представлены рукописи, книги, грамоты, подписанные Григорием Ивановичем.
В заключении мероприятия, участники возложили цветы к мемориальной доске, названной в честь вице-адмирала Григория Ивановича Щедрина и расположенной на одноименной площади у Дома офицеров Флота.
Григорий Щедрин, вице-адмирал, герой Советского союза, командир подводной лодки «С-56», почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского, командовал Камчатской флотилией в 50-х годах. Увлеченный исследователь, он подробно ознакомился с историей полуострова и стал автором уникальных дневников, в которых изложил малоизвестные даже для историков факты освоения мореплавателями Алеутских островов и Русской Америки. Он также был инициатором создания ряда исторических памятников на Камчатке. Перу Григория Ивановича принадлежат такие известные книги, как «Подводники», «На борту С-6», «Под глубинными бомбами» и другие. Умер Г.И. Щедрин в марте 1995. Всю свою жизнь он посвятил морю, служению Отечеству. По ходатайству военных моряков, ветеранов войны, жителей Петропавловска площадь перед Домом офицеров флота названа именем вице-адмирала Г.И. Щедрина.
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