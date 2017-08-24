На Камчатке презентуют сборник «Палана моя православная»

24 августа 2017, 08:07

В Корякской централизованной библиотечной системе имени Кецая Кеккетына состоится презентация сборника материалов «Палана моя православная». Как сообщили «КамИНФОРМ» в министерстве культуры края, сборник будет посвящён юбилейному дню рождения Святителя Иннокентия и истории Лесновско-Паланской церкви имени Святого Николая Чудотворца.
 
«Участники презентации познакомятся с историей  Паланы, узнают  о Святом Иннокентии, просветителе Камчатки, Сибири и Америки и его брате - первом священнике села Лесная и поселка Палана, Стефане Вениаминове,  а также  и о других священнослужителях, чьи имена до сих пор малоизвестны жителям полуострова», - отметили в министерстве.
 
26 августа 2017 года православная общественность России будет отмечать 220-летие со дня рождения Святителя Иннокентия (Вениаминова). На протяжении трех лет на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в рамках проекта «Путь Святителя Иннокентия» проводятся мероприятия, посвященные становлению православия в самых отдаленных регионах нашей страны.

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