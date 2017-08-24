На Камчатке презентуют сборник «Палана моя православная»

В Корякской централизованной библиотечной системе имени Кецая Кеккетына состоится презентация сборника материалов «Палана моя православная». Как сообщили «КамИНФОРМ» в министерстве культуры края, сборник будет посвящён юбилейному дню рождения Святителя Иннокентия и истории Лесновско-Паланской церкви имени Святого Николая Чудотворца.

«Участники презентации познакомятся с историей Паланы, узнают о Святом Иннокентии, просветителе Камчатки, Сибири и Америки и его брате - первом священнике села Лесная и поселка Палана, Стефане Вениаминове, а также и о других священнослужителях, чьи имена до сих пор малоизвестны жителям полуострова», - отметили в министерстве.

26 августа 2017 года православная общественность России будет отмечать 220-летие со дня рождения Святителя Иннокентия (Вениаминова). На протяжении трех лет на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в рамках проекта «Путь Святителя Иннокентия» проводятся мероприятия, посвященные становлению православия в самых отдаленных регионах нашей страны.