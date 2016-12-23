На Камчатке приставы забрали маленького ребенка из неблагополучной семьи

На Камчатке судебные приставы Елизовского районного отдела стали участниками передачи ребенка органам опеки и попечительства. Как рассказали исполнители, им поступил лист немедленного исполнения поступил.

Согласно вынесенному решению суда, 8-летнего мальчика было необходимо передать органам опеки и попечительства для дальнейшего устройства. С таким иском в суд обратилось Управление образования Администрации Елизовского муниципального района. Как стало известно, отец и мать ребенка ведут асоциальный образ жизни и не выполняют свои родительские обязательства.

Исполнить решение суда удалось не сразу: в первый визит представителей закона никого не оказалось дома. Последующие исполнительные действия увенчались успехом — в присутствии участкового уполномоченного полиции, инспектора по делам несовершеннолетних и социальных работников ребенка передали представителям органов опеки и попечительства.