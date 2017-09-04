На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4

04 сентября 2017, 10:53

На Камчатке сегодня утром в акватории Тихого океана зафиксировано неощущаемое сейсмособытие. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС региона, магнитуда сейсмособытия составила 4,0.
 
Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 116-ти километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа, расстояние до береговой линии 60 километров.
 
Сейсмособытие в населенных пунктах края не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных образований от граждан не поступали. Угроза цунами не объявлялась.

www.kamchat.info

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

За неделю

02 сентября 2017, 13:41
Во время пожара в столице Камчатки пострадал мужчина
02 сентября 2017, 12:11
Водителя перевернувшегося в столице Камчатки джипа пришлось вытаскивать спасателям
02 сентября 2017, 12:10
На Камчатке спасатели переведены в повышенную готовность из-за подхода мощного циклона
01 сентября 2017, 16:59
Глава Камчатки проверил готовность школ на севере: надо расширить программу строительства новых объектов
01 сентября 2017, 15:51
Компания Вексельберга вложит в развитие главного аэропорта Камчатки более 7 млрд рублей
01 сентября 2017, 14:06
В столице Камчатки задержали водителя машины с наркотиками

За месяц

25 августа 2017, 12:14
Японцы хотят вложить деньги в развитие тепличных комплексов на Камчатке
25 августа 2017, 08:08
Камчатка к 1 сентября почти полностью выполнит программу переселения из аварийного фонда
25 августа 2017, 08:06
Камчатка просит разрешить продавать арестованные суда браконьеров
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?