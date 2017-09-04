На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4

На Камчатке сегодня утром в акватории Тихого океана зафиксировано неощущаемое сейсмособытие. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС региона, магнитуда сейсмособытия составила 4,0.

Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 116-ти километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа, расстояние до береговой линии 60 километров.

Сейсмособытие в населенных пунктах края не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных образований от граждан не поступали. Угроза цунами не объявлялась.