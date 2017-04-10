На Камчатке пройдет третий чемпионат по компьютерному многоборью для пенсионеров

10 апреля 2017, 16:17

Ряд заданий, включающий в себя работу в офисных программах, поисковых системах и на Портале государственных услуг предстоит выполнить участникам краевого чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который уже в третий раз пройдет на Камчатке. 
 
Как сообщили в Минсоцразвития и труда края, проверить свои навыки владения оргтехникой и побороться за призы могут мужчины от 60, и женщины от 55 лет. «Чемпионат проводится для популяризации компьютерных технологий и адаптации людей старшего поколения в информационной среде. Соревнования будут лично-командными. В состав каждой команды от муниципального образования могут войти два человека – мужчина и женщина. Для них будет подготовлен ряд заданий, включающий в себя работу в офисных программах, поисковых системах и на Портале государственных услуг», - рассказали в министерстве.
 
Там добавили, победители соревнований получат дипломы и призы. Заявки на участие в чемпионате можно направлять до 15 мая 2017 года в министерство социального развития и труда Камчатского края по факсу: 8 (4152) 23-49-19 или по электронной почте minsrt@kamgov.ru

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