На Камчатке пройдут учебные стрельбы Тихоокеанского флота

29 августа 2017, 11:59

В период с 15 сентября по 01 ноября на Камчатке силами Тихоокеанского флота России будут проведены военные учения, в том числе с выполнением боевых стрельб. Об этом «КамИНФОРМ» рассказали в министерстве специальных программ и по делам казачества края

Там сообщили, что боевая подготовка пройдёт на территории бухты Бечевинской, в районе ограниченном следующими координатами: Ш=53 град. 19,0 мин С Д=159 град. 47,5 мин В; Ш=53 град. 16,5 мин С Д=159 град. 54,0 мин В; Ш=53 град. 11,2 мин С Д=159 град. 46,8 мин В; Ш=53 град. 13,6 мин С Д=159 град. 41,5 мин В;

«В целях соблюдения безопасности и недопущения несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением гражданского населения на обозначенной территории в период проведения стрельб, данный район будет закрыт для посещения», - отметили в министерстве.

www.kamchat.info

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

28 августа 2017, 16:14
Более 3500 камчатцев приняли участие в мероприятиях акции «Ночь кино»
28 августа 2017, 15:48
На Камчатке в ДТП погиб 12-летний велосипедист
28 августа 2017, 15:47
На Камчатке появится круглогодичный лагерь для отдыха детей
28 августа 2017, 15:46
Евгений Широков ушел в отставку с поста главы агентства лесного хозяйства Камчатки
28 августа 2017, 15:45
На Камчатке «бэтмэну» дали два года условно за распространение порнографии
28 августа 2017, 15:44
Бывший работник станции ТО в столице Камчатки вынес два сейфа с деньгами из офиса

За неделю

26 августа 2017, 14:31
На Камчатке СКР начал проверку по факту работы в детской поликлинике врача с туберкулезом
26 августа 2017, 14:30
Охотоморский циклон в течение выходных накроет всю Камчатку
26 августа 2017, 14:29
В столице Камчатки сгорела еще одна машина
25 августа 2017, 18:11
На Камчатке у браконьеров изъяли 5,5 тонн икры: ущерб на 18 млн рублей
25 августа 2017, 18:00
На Камчатке гастарбайтер из Узбекистана избил и изнасиловал женщину
25 августа 2017, 16:15
На Камчатке хозяин украденной лодки сам её нашел и сдал вора полиции

За месяц

18 августа 2017, 18:13
Все школы Камчатки абсолютно готовы к 1 сентября
18 августа 2017, 16:48
На Камчатке полицейский подстрелил браконьера, который пытался бежать
18 августа 2017, 08:10
Реальные доходы жителей Камчатки упали на фоне роста цен
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?