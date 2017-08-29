На Камчатке пройдут учебные стрельбы Тихоокеанского флота

В период с 15 сентября по 01 ноября на Камчатке силами Тихоокеанского флота России будут проведены военные учения, в том числе с выполнением боевых стрельб. Об этом «КамИНФОРМ» рассказали в министерстве специальных программ и по делам казачества края

Там сообщили, что боевая подготовка пройдёт на территории бухты Бечевинской, в районе ограниченном следующими координатами: Ш=53 град. 19,0 мин С Д=159 град. 47,5 мин В; Ш=53 град. 16,5 мин С Д=159 град. 54,0 мин В; Ш=53 град. 11,2 мин С Д=159 град. 46,8 мин В; Ш=53 град. 13,6 мин С Д=159 град. 41,5 мин В;

«В целях соблюдения безопасности и недопущения несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением гражданского населения на обозначенной территории в период проведения стрельб, данный район будет закрыт для посещения», - отметили в министерстве.