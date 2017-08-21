На Камчатке работодателям платят за привлечение необходимых сотрудников из других регионов

На Камчатке при отсутствии возможности удовлетворения потребности работодателей края в трудовых ресурсах из числа граждан, они могут воспользоваться программой повышения мобильности трудовых ресурсов, основной задачей которой является привлечение в экономику рабочей силы для реализации инвестиционных проектов из других регионов России. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в региональном агентстве занятости.

В рамках участия в данной программе работодателю предоставляется финансовая поддержка на каждого привлеченного работника в размере до 225 тыс. рублей. Она может быть использована на оплату проезда и провоза багажа, обустройство гражданина, медицинский осмотр, найм жилого помещения, приобретение индивидуальных средств защиты и др.

В 2017 году участниками региональной программы мобильности стали АО «Аметистовое» (инвестиционный проект «Строительство ГОК «Аметистовый»), ООО «Агротек» (инвестиционный проект «Строительство свинокомплекса мощностью до 36000 голов в год в п. Лесной Елизовского района Камчатского края»), ООО «Морской Стандарт-Бункер» (инвестиционный проект «Строительство и ввод в эксплуатацию комплекса по хранению и складированию нефтепродуктов емкостью 18000 тонн на базе существующего причального сооружения в г. Петропавловск-Камчатский»).

В настоящее время в рамках программы в Камчатский край привлечено 33 квалифицированных специалиста из других регионов России, в том числе: заместитель генерального директора по строительству, заместитель главного инженера, экономист, главный ветеринарный врач, 29 специалистов в сфере горнодобывающей промышленности (заместитель главного геолога, инженер-геолог по рудоконтролю, маркшейдер, водители и операторы ГОК и др.).