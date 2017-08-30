На Камчатке рассказали, как изменится контроль за бизнесом

30 августа 2017, 08:04

По инициативе губернатора Владимира Илюхина на Камчатке проведён круглый стол по вопросам реформирования системы государственного контроля в сфере предпринимательства. Участниками обсуждения стали представители бизнес-сообщества края и контрольно-надзорных органов федерального и регионального уровней.

«Успех любой реформы зависит от того, как она будет проходить на местах. Я знаю, что в целом по Российской Федерации проходят различные мероприятия подобного плана, которые находят поддержку и у бизнеса, и у контрольно-надзорных органов. На этих встречах всегда открытый, откровенный разговор. Хотелось бы, чтобы подобная практика прижилась и у нас. Взаимные претензии у бизнеса и органов контроля будут всегда, и наша задача – максимально их минимизировать. Необходимо найти баланс с тем, чтобы и бизнес мог чувствовать себя уверенно и спокойно работать, и вместе с тем, контрольно-надзорные органы продолжали выполнять свои функции в интересах людей. Те попытки, которые сегодня предпринимаются по поиску этого баланса, очень нужны всему обществу, - отметил Владимир Илюхин. - Я бы хотел пожелать всем плодотворной работы с тем, чтобы мы приближались к этому балансу, чтобы наработали практики, которые могли бы потом применить в жизни».

Министр экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелёв сообщил, что в регионе разработана «дорожная карта», соответствующая показателям целевой модели по осуществлению контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации, утвержденной Правительством страны. Мероприятия «дорожной карты» направлены на формирование комфортной среды взаимодействия органов контроля и хозяйствующих субъектов, понятных правил их взаимодействия.

«В целом, реформа контроля должна обеспечить снижение административной нагрузки на бизнес, повышение эффективности расходования бюджетных средств. Одновременно при этом должен возрасти уровень защищенности наших граждан, - отметил Дмитрий Коростелёв. - Прорывным моментом этой работы должен стать уход от "палочной системы" оценки эффективности контроля, основанной на количестве проверок и штрафов. Для анализа и оценки эффективности регионального контроля будет сформирована система показателей, характеризующих конечный результат повышения безопасности в контролируемой сфере. Главным нововведением реформы можно назвать внедрение риск-ориентированного подхода. То есть контролирующие органы уйдут от сплошного проведения проверок раз в три года к сокращению контроля за добросовестным бизнесом и усилению внимания к особо опасным видам деятельности и нарушителям».

По итогам круглого стола министерство экономического развития и торговли Камчатского края подготовит протокол, в котором будут отражены все предложения участников заседания. Подобные встречи будут проходить регулярно. Последующие заседания планируется проводить по отраслевому принципу.

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