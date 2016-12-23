На Камчатке растет число «пьяных» ДТП: погибли 23 человека

Каждое пятое ДТП на Камчатке происходит по вине пьяных водителей. За этот год количество таких аварий увеличилось на 12% - было зафиксировано 110 случаев, когда за рулем находились водители в состоянии алкогольного опьянения и по их вине погибли 23 человека, рассказал начальник УГИБДД края Ростислав Асов.

По его словам, всего в этом году из-за алкоголя водительских удостоверений лишились 2 300 жителей Камчатки. При этом в этом году жители Петропавловска были очень бдительными, поступало много звонков в дежурную часть от очевидцев, которые видели как человек в неадекватном состоянии садится за руль. На все заявки инспекторы оперативно реагировали и в 60% информация от жителей подтверждалась.

Сотрудники ГИБДД предупреждают всех автомобилистов, что уже сейчас весь личный состав переведен на усиленный режим несения службы, а в новогодние каникулы на дорогах края будут проходить постоянные массовые проверки водителей. По словам инспекторов, в эти дни никто из сотрудников не будет сидеть в кабинетах, вся работа активизируется на дорогах края, количество постов будет увеличено в три раза по сравнению с обыкновенными днями, при этом дополнительные посты будут расположены и рядом с увеселительными заведениями.