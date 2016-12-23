На Камчатке растет число «пьяных» ДТП: погибли 23 человека

23 декабря 2016, 08:34

Каждое пятое ДТП на Камчатке происходит по вине пьяных водителей. За этот год  количество таких аварий увеличилось на 12% -  было зафиксировано 110 случаев, когда за рулем находились водители в состоянии алкогольного опьянения и по их вине погибли 23 человека, рассказал начальник УГИБДД края Ростислав Асов. 
 
По его словам, всего в этом году из-за алкоголя водительских удостоверений лишились 2 300 жителей Камчатки. При этом в этом году жители Петропавловска были очень бдительными, поступало много звонков в дежурную часть от очевидцев, которые видели как человек в неадекватном состоянии садится за руль. На все заявки инспекторы оперативно реагировали и в 60% информация от жителей подтверждалась. 
 
Сотрудники ГИБДД предупреждают всех автомобилистов, что уже сейчас  весь личный состав переведен на усиленный режим несения службы, а в новогодние каникулы на дорогах края будут проходить постоянные массовые проверки водителей. По словам инспекторов, в эти дни никто из сотрудников не будет сидеть в кабинетах, вся работа активизируется на дорогах края, количество постов будет увеличено в три раза по сравнению с обыкновенными днями, при этом дополнительные посты будут расположены и рядом с увеселительными заведениями.  

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#2макс23 декабря 2016, 09:24

Увеличение количества аварий и нарушений это вина гибдд, они же за этим должны следить!!! А они сидят в машинах и вообще редко можно их увидеть на дороге !! Сидят в машинах и кабинетах , а должны заниматься непосредственно безопасность дорожного движения !!!!! То есть стоять на дорогах! !

#1итм23 декабря 2016, 09:21

Столько нарушений потому что на дорогах города редко можно увидеть инспекторов на дороге, их либо нет либо сидят в машине?, а должны стоять на дорогах всю смену по 12 часов, а они чем то другим занимаются! Так для чего они нужны что бы ездить по сообщениям??????? Пусть стоят везде на всех пеекрестках

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