На Камчатке растут цены на капусту, чай, водку и пиво, дешевеют кексы и варенье

На потребительском рынке Камчатки цены растут в текущем году неодинаково: услуги подорожали с начала года на 2,8%; непродовольственные товары – на 1,6%; продовольственные товары без алкогольных напитков подешевели на 0,7%, в то время как алкогольные напитки подорожали на 5,6%. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в Камчатстате.

Там отметили, что в июле зафиксировано снижение цен на гречку – около 22%, рис и куры охлажденные – 14%, масло подсолнечное – 11%, муку – 6%.

Ожидаемо для этого времени стало подорожание плодоовощной продукции. Лидерство у капусты белокочанной свежей -21%, винограда – 14%, лука репчатого – 5%, картофеля – 3%. В тоже время есть среди овощей и лидеры по снижению цен: бананы – 21%, чеснок – 17%, апельсины – 15%, огурцы – 14%, помидоры – 4%.

У любителей чаепития поводом для огорчений стал рост цен на чай черный на 9%, пряников и бараночных изделий – на 7%, кофе – на 6%. В то же время подешевели от 3,7% до 2,4% варенье, джем, повидло, кексы, рулеты, сахар-песок.

Молоко и молочная продукция подорожали в целом на 2% из-за роста цен на сметану и йогурт.

Водка крепостью 40% об.спирта и выше и пиво подорожали на 7%.