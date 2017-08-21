На Камчатке разработают меры поддержки для развития туризма на «дв-гектарах»

21 августа 2017, 08:22

На Камчатке планируют разработать специальные меры поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса, которые хотят развивать туризм на «дальневосточных гектарах», сообщили «КамИНФОРМ» в Минвостокразвития. 
 
Это станет одной из мер поддержки для получателей «дальневосточного гектара», которые реализуют подобные проекты. «Для Камчатк это востребовано. Сейчас сфера туризма быстро развивается в регионе. Получение «дальневосточного гектара» помогает в таких проектах. Отмечу, что на Камчатке развивать туризм на гектаре – одна из главных мотиваций получить землю наряду со строительством дома и ведением фермерского хозяйства», – уточнили в министерстве.
 
«КамИНФОРМ» уже сообщало, что на Камчатке с начала старта программы по предоставлению бесплатного земельного участка на пять лет в рамках программы «Дальневосточный гектар» подано 3927 заявок на получение земли. Порядка 80 % от общего количества всех заявлений приходится на территорию Елизовского района. 
 
Некоторые получатели гектаров собираются развивать фермерское хозяйство, кто-то планирует открыть конный клуб, будут выращивать и осликов. 

www.kamchat.info

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