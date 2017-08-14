На Камчатке разыскивают сирот, которых ждут квартиры

На Камчатке есть 13 жилых помещений специализированного жилого фонда, которые предназначаются для детей-сирот, однако юноши и девушки, в основном из отдаленных районов краяне получили жилье ввиду их фактического отсутствия в населенных пунктах, где, согласно спискам, они должны были получить квартиру. Как сообщили «КамИНФОРМ» в прокуратуре края, молодые люди переехали в другой район края, письменно или устно отказались от предоставленного жилья, мотивируя отказ изменением места жительства, или служат в Вооруженных Силах РФ.

Трое лиц, для которых приобретено жилье в Петропавловске-Камчатском, Усть-Камчатском Олюторском районах, находятся в розыске в связи с совершением противоправных действий.

Жилые помещения не заселены и ждут своих хозяев, однако граждане не торопятся обращаться в администрации соответствующих муниципальных образований и получать ключи от квартир.

Для получения жилых помещений этим гражданам необходимо обратиться с заявлением в администрацию города (района) и заключить договор найма специализированного жилого помещения либо письменно сообщить об отказе, с указанием причин.