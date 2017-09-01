Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На Камчатке родителям школьников пришлось раскошелиться на форму
Школьная форма для детей, которые сегодня вновь сядут за парты, очень дорого обошлась родителям в Хабаровском крае, в Ненецком автономном округе и на Камчатке. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на экспертов компании «ФинЭкспертиза», которые проанализировали среднюю стоимость покупки самых необходимых каждому школьнику предметов одежды.
Средняя стоимость «школьного чека» в России составила чуть менее 9 тысяч рублей. Больше всего потратились в этом году родители хабаровских школьников - им в среднем пришлось выложить 12 560 рублей. Чуть меньше - 12 023 рубля - ушло на школьную и спортивную форму у родителей из Ненецкого автономного округа. И замыкает тройку самых дорогих по стоимости одежды для учеников регионов Камчатка. Там средний «школьный чек» составил 11 897 рублей.
Причем на Камчатке, средняя стоимость формы для мальчиков составила 11 334 рубля, а для девочек — 12 461 рубль.
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