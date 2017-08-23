На Камчатке рядом с заповедником поймали браконьеров: изъято 60 кг красной рыбы

На Камчатке задержаны трое браконьеров, которые вели незаконный промысел на реках Опала и Саван. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МВД региона, они были задержаны на прилегающей к Южно-Камчатскому заказнику территории.

У двоих рыбаков изъято почти 60 кг рыбы ценных лососевых пород. Еще два килограмма красной икры в ястыках обнаружено в лодке, на которой они рыбачили.

Кроме того, житель города Елизово в полевых условиях заготовил 70 кг соленой красной икры. Деликатес и еще более 16 кг икры-сырца полицейские изъяли.

Против браконьеров возбуждены уголовные дела, сети длинной 150 м, две резиновые лодки под руль-моторами, икра и рыба переданы на ответственное хранение.