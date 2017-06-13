На Камчатке с начала года 30 безработных организовали свое дело

13 июня 2017, 07:03

На Камчатке с начала года при поддержке органов службы занятости 30 безработных граждан организовали собственное дело, сообщили «КамИНФОРМ» в региональном агентстве занятости. 
 
Там отметили, что также создано 735 рабочих мест для временного трудоустройства незанятых граждан.  Из них 316 мест – для организации общественных работ. Кроме того, во временных работах приняли участие 336 несовершеннолетних граждан, желающих трудиться в свободное от учебы время.
 
Для повышения конкурентоспособности на рынке труда к профессиональному обучению с начала года приступили 525 человек. Государственные услуги по профессиональной ориентации граждан, психологической поддержке и социальной адаптации безработных граждан на рынке труда оказаны 5,3 тыс. человек 
 

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