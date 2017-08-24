На Камчатке с начала года браконьеры за свою деятельность заплатили 18,5 млн рублей

На Камчатке за 7 месяцев браконьеры возместили в бюджет 18,5 млн рублей ущерба, причиненного водным биоресурсам. Причем, как сообщили «КамИНФОРМ» в прокуратуре края, общий установленный ущерб от незаконной добычи составил почти 22 млн рублей.

Так, в рамках уголовного дела в отношении капитана судна СРТМ «Мыс Чупрова» установлен ущерб свыше 15,8 млн рублей. В январе 2017 года экипаж этого судна под руководством капитана выловил почти 151,5 тыс. тонн сельди в Западно-Беринговоморской промысловой зоне в запретном для вылова сельди районе. Весь причиненный ущерб возмещен судовладельцем – ООО «Паларис» в ходе предварительного расследования. Уголовное дело в отношении капитана прекращено судом ввиду полного возмещения ущерба.

В другом случае капитан рыболовного сейнера, совершивший преступление, осужден по ч. 3 ст. 256 УК РФ. Приговором суда ему назначен штраф в размере 250 тыс. рублей. По иску Камчатской природоохранной прокуратуры причиненный ущерб в размере более 1,6 млн рублей взыскан с ООО «Тертей-Флот» и возмещен в полном объеме в принудительном порядке.

В настоящее время на контроле природоохранной прокуратура находятся уголовные дела о незаконной добыче водных биоресурсов, возбужденные в ходе путины - 2017.