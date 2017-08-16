На Камчатке с участников танцевального марафона «Алхалалалай» попросят медсправки

16 августа 2017, 15:47

Для участия в танцевальном марафоне на Алхалалалае потребуется медицинская справка. Как сообщили «КамИНФОРМ» в министерстве культуры края, 9-10 сентября текущего года на территори этнографического стойбища «Пимчах» в селе Сосновка Елизовского района состоится древний ительменский обрядовый праздник «Алхалалалай».
 
«Кульминационным моментом торжества является танцевальный марафон, - отметили в министерстве. – Каждый год участники ставят новый рекорд по его продолжительности – в 2016 году она составила 16 часов 45 минут. Танцевальный марафон, как и спортивные состязания, является большой физической нагрузкой для участников. В связи с этим с прошлого года оргкомитетом праздника было принято решение о необходимости наличия медицинской справки для участия в танцевальном соревновании».
 
В министерстве добавили, что справка может быть оформлена в произвольной форме. Помимо обязательных реквизитов, таких как подпись врача и печать, она должна содержать обязательную фразу: «Допущен к участию в танцевальном марафоне (17 часов)».

www.kamchat.info

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#1Аноним16 августа 2017, 16:59

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