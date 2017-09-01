На Камчатке сегодня запрещена розничная продажа алкоголя

В магазинах Камчатки сегодня, 1 сентября, запрещена продажа алкоголя в магазинах. Это не распространяется на рестораны и кафе.

Еще накануне в социальных сетях пользователи начали распространять предупреждение об этом. «Срочно! Всем! Распространить по группам и знакомым! Завтра 01 сентября. Нужно проявить особую бдительность и запастись алкоголем сегодня! Завтра запрет, а завтра пятница!», - говорилось в сообщении.

«КамИНФОРМ» напоминает, что в конце декабря 2015 года на Камчатке приняли изменение в постановление правительства «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Камчатского края».

Теперь на Камчатке алкоголь нельзя приобрести в магазинах в День студента (25 января), в Международный день защиты детей (1 июня), в День молодёжи России (27 июня) и в День знаний (1 сентября), а в случае, если он придётся на выходные – в следующий за 1 сентября рабочий день. Данный запрет не распространяется на предприятия общественного питания (рестораны, бары, кафе).