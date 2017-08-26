На Камчатке СКР начал проверку по факту работы в детской поликлинике врача с туберкулезом

26 августа 2017, 14:31

В Петропавловске-Камчатском СКР начал проверку по факту осуществления трудовой деятельности в детской поликлинике №1 заведующего организационно-методическим кабинетом, у которого был выявлен двусторонний туберкулез легких. 
 
Как рассказали «КамИНФОРМ» следователи, сейчас проводятся мероприятия, направленные на проверку правильности и обоснованности действий руководства поликлиники, предоставившего возможность работнику с опасным вирусным заболеванием находится в медицинском учреждении, предназначенном для детей. 
 
По результатам будет принято решение, возбуждать или нет уголовное дело. 
 
«КамИНФОРМ» ранее сообщало, что свою проверку ведет и прокуратура. Там уже подтвердили факт нахождения мужчины в помещении поликлиники, но, что он там делал сейчас выясняется. Дело в том, что, по предварительным данным, он не был трудоустроен по всем правилам. Как и чем он там занимался, сейчас как раз и выясняется. 
 
Заявление в прокуратуру написала одна из сотрудниц медучреждения. Она рассказала, что коллеги заметили странный кашель у нового сотрудника, но он не сразу прошел проверку, а когда выяснилось, что у него туберкулез, то был направлен на лечение. 

www.kamchat.info

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

25 августа 2017, 18:11
На Камчатке у браконьеров изъяли 5,5 тонн икры: ущерб на 18 млн рублей
25 августа 2017, 18:00
На Камчатке гастарбайтер из Узбекистана избил и изнасиловал женщину
25 августа 2017, 16:28
В детской поликлинике на Камчатке работал сотрудник с открытой формой туберкулеза: СМИ
25 августа 2017, 16:15
На Камчатке хозяин украденной лодки сам её нашел и сдал вора полиции
25 августа 2017, 16:14
На Камчатке МВД попросит суд арестовать мужчину, в машине которого нашли «синтетику»
25 августа 2017, 13:04
Истребители – перехватчики провели бои над Камчаткой и Тихим океаном

За неделю

24 августа 2017, 18:24
На Камчатке телефонные мошенники атаковали владельцев СТО
24 августа 2017, 14:46
На Камчатке не оставляют попыток найти заблудившегося грибника
24 августа 2017, 14:44
На Камчатке подростка отправят под суд за угнанную «вахтовку»
24 августа 2017, 14:39
В отдаленном поселке на Камчатке устроят чемпионат по мотоциклетному спорту
24 августа 2017, 11:42
Жительница Эссо на Камчатке торговала опасным для жизни спиртом: изъято 120 литров
24 августа 2017, 10:35
На краевой дороге в городе Елизово на Камчатке установили новый светофор

За месяц

17 августа 2017, 08:07
Роснедра объявляют аукцион на добычу угля на крупнейшем месторождении Камчатки
17 августа 2017, 08:06
Новый порт для маломерного флота появится в столице Камчатки через три года
16 августа 2017, 10:30
Большинство молодых жителей Камчатки не хотят семью и детей
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?