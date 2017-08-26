Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На Камчатке СКР начал проверку по факту работы в детской поликлинике врача с туберкулезом
В Петропавловске-Камчатском СКР начал проверку по факту осуществления трудовой деятельности в детской поликлинике №1 заведующего организационно-методическим кабинетом, у которого был выявлен двусторонний туберкулез легких.
Как рассказали «КамИНФОРМ» следователи, сейчас проводятся мероприятия, направленные на проверку правильности и обоснованности действий руководства поликлиники, предоставившего возможность работнику с опасным вирусным заболеванием находится в медицинском учреждении, предназначенном для детей.
По результатам будет принято решение, возбуждать или нет уголовное дело.
«КамИНФОРМ» ранее сообщало, что свою проверку ведет и прокуратура. Там уже подтвердили факт нахождения мужчины в помещении поликлиники, но, что он там делал сейчас выясняется. Дело в том, что, по предварительным данным, он не был трудоустроен по всем правилам. Как и чем он там занимался, сейчас как раз и выясняется.
Заявление в прокуратуру написала одна из сотрудниц медучреждения. Она рассказала, что коллеги заметили странный кашель у нового сотрудника, но он не сразу прошел проверку, а когда выяснилось, что у него туберкулез, то был направлен на лечение.
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