На Камчатке СКР начал проверку по факту работы в детской поликлинике врача с туберкулезом

В Петропавловске-Камчатском СКР начал проверку по факту осуществления трудовой деятельности в детской поликлинике №1 заведующего организационно-методическим кабинетом, у которого был выявлен двусторонний туберкулез легких.

Как рассказали «КамИНФОРМ» следователи, сейчас проводятся мероприятия, направленные на проверку правильности и обоснованности действий руководства поликлиники, предоставившего возможность работнику с опасным вирусным заболеванием находится в медицинском учреждении, предназначенном для детей.

По результатам будет принято решение, возбуждать или нет уголовное дело.

«КамИНФОРМ» ранее ранее сообщало , что свою проверку ведет и прокуратура. Там уже подтвердили факт нахождения мужчины в помещении поликлиники, но, что он там делал сейчас выясняется. Дело в том, что, по предварительным данным, он не был трудоустроен по всем правилам. Как и чем он там занимался, сейчас как раз и выясняется.

Заявление в прокуратуру написала одна из сотрудниц медучреждения. Она рассказала, что коллеги заметили странный кашель у нового сотрудника, но он не сразу прошел проверку, а когда выяснилось, что у него туберкулез, то был направлен на лечение.