На Камчатке сокращается количество отказов по дальневосточному гектару

Уполномоченными органами Камчатского края проводится большая работа по сокращению количества отказов в предоставлении земельных участков в рамках проекта «дальневосточный гектар». Об этом по итогам совета при полпреде президента России в ДФО, который прошёл во Владивостоке, заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Он отметил, что в случае, если выделение земли заявителям невозможно, гражданам предлагаются альтернативные варианты.

«Всё, что касается гектара, то у Камчатки по этой работе результаты неплохие. На совещании было отмечено, что в последнее время наши уполномоченные органы очень успешно продвинулись в части уменьшения количества "отказников» и просроченных заявлений. Но всегда есть к чему стремиться. Хотя я и понимаю, чем "просрочки" вызваны. На Камчатке очень много земель лесного фонда, охотничьих угодий, там были наложения границ - и с этой точки зрения, по цифрам, мы может немного отставать, от некоторых наших соседей», - сказал Владимир Илюхин.

На Камчатке зарегистрировано 123 заявления, сроки рассмотрения которых истекли. Основная причина — не согласование гражданами участков, предложенных им в качестве альтернативы тем, по которым заведомо известно об отказе в предоставлении. Более того, затягиваются сроки подписания уже готовых договоров. Также существует проблема, когда участки, выбранные гражданами, накладываются на границы охотничьих угодий.

Вместе с тем, как отметил по итогам совещания полпред, в настоящее время ведётся работа по расширению границ тех территорий, где можно предоставлять землю.

«На прошлой неделе в Москве у меня состоялся ряд совещаний с Роснедрами, с Рослесхозом, на которых мы говорили как раз о том, какие земли из тех, которые они пока не предоставляют, тем не менее, предоставлять можно. По результатам этих совещаний разработаны поправки в закон, они уже внесены в Госдуму, идёт обсуждение. Мы довольно значительно сможем расширить территории, которые смогут предоставляться гражданам», - отметил Юрий Трутнев.

На Камчатке заключено 942 договора о предоставлении гражданам земельных участков. Всего с начала реализации проекта о «Дальневосточном гектаре» поступила 3721 заявка.