На Камчатке создадут пункт пропуска через границу для иностранцев, въезжающих через Свободный порт

09 июня 2017, 07:55

На Камчатке, также как и в Приморье и на Сахалине, будет создан пункт пропуска через границу для иностранцев, въезжающих на Дальний Восток по электронным видам через Свободный порт Владивосток. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в Минвостокразвития страны. 
 
По словам заместителя руководителя ведомства Павла Волкова, первые пункты пропуска для прибытия через Свободный порт Владивосток по электронным визам заработают с 1 августа. В первую очередь по новой схеме заработают первые два пункта пропуска во Владивостоке. По электронной визе можно будет приехать через морской пункт пропуска во Владивостоке и через аэропорт Кневичи. 
 
По электронной визе можно будет приехать на Камчатку и в Сахалинскую область. Для этого планируется открыть автомобильные пункты пропуска Полтавка, Турий Рог, железорудные пункты пропуска Пограничный, Махалино, Хасан, морские пункты пропуска Зарубино, Посьет, Петропавловск-Камчатский, Корсаков. 
 
Перечень стран, граждане которых смогут посетить Россию по электронным визам через пункты пропуска в Свободном порту Владивосток, был определен правительством России. Упрощенным визовым порядком смогут воспользоваться жители таких стран как: Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн,  Иран, Катар,  Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман,  Саудовская Аравия, Тунис и Турция.
 

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