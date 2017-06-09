На Камчатке создадут пункт пропуска через границу для иностранцев, въезжающих через Свободный порт

На Камчатке, также как и в Приморье и на Сахалине, будет создан пункт пропуска через границу для иностранцев, въезжающих на Дальний Восток по электронным видам через Свободный порт Владивосток. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в Минвостокразвития страны.

По словам заместителя руководителя ведомства Павла Волкова, первые пункты пропуска для прибытия через Свободный порт Владивосток по электронным визам заработают с 1 августа. В первую очередь по новой схеме заработают первые два пункта пропуска во Владивостоке. По электронной визе можно будет приехать через морской пункт пропуска во Владивостоке и через аэропорт Кневичи.

По электронной визе можно будет приехать на Камчатку и в Сахалинскую область. Для этого планируется открыть автомобильные пункты пропуска Полтавка, Турий Рог, железорудные пункты пропуска Пограничный, Махалино, Хасан, морские пункты пропуска Зарубино, Посьет, Петропавловск-Камчатский, Корсаков.

Перечень стран, граждане которых смогут посетить Россию по электронным визам через пункты пропуска в Свободном порту Владивосток, был определен правительством России. Упрощенным визовым порядком смогут воспользоваться жители таких стран как: Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.