На Камчатке спасателей отправили следить за уровнем воды в реках: циклон несет сильные дожди

04 сентября 2017, 08:24

На Камчатке оперативная группа спасателей направлена в село Усть-Большерецк. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС, основная задача оперативной группы – мониторинг паводковой обстановки и экстренное реагирование в случае ухудшения ситуации.
 
Решение об отправке группы было принято в превентивных целях – утром 4 сентября к берегам Камчатки подойдет мощный циклон, который принесет с собой дожди и усиление ветра; в Усть-Большерецком районе не исключен подъем уровня рек и осложнение гидрологической обстановки. 
 
В состав аэромобильной группировки вошли 12 сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС России. С собой у них есть все необходимое для возможного оказания помощи: моторные лодки, аварийно-спасательный и гидравлический инструмент, мотопомпы и другое оборудование, которое может потребоваться в случае ухудшения обстановки.
 
Мониторинг складывающейся ситуации будет вестись как наземным, так и воздушным способами – с собой спасатели взяли беспилотный летательный аппарат, с помощью которого смогут оценить обстановку с воздуха.
 
Напомним, к берегам Камчатки подходит мощный циклон, все оперативные службы переведены в повышенную готовность. В Петропавловске, Вилючинске, Елизовском, Усть-Большерецком и  Мильковском районах прогнозируется выпадение умеренных, местами сильных осадков в виде дождя, а также усиление ветра до 25-30 метров в секунду.
 
5 сентября циклон продолжит оказывать воздействие на территорию края. Его влияние сохранится до конца ночи.

www.kamchat.info

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