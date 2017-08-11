На Камчатке спасатели нашли заблудившихся в лесу сборщиков грибов

11 августа 2017, 17:25

На Камчатке успешно завершилась поисковая операция в районе СНТ «Прибой», из которого в лес за грибами ушли три женщины, а дорогу назад самостоятельно они найти не смогли. На помощь пришли спасатели. 
 
Как рассказали «КамИНФОРМ» в МЧС региона, женщины ушли в глубь леса и потеряли ориентиры. «К счастью, с собой у женщин были заряженные мобильные телефоны, и они смогли позвонить в службу спасения», - рассказали в спасательном ведомстве. 
 
В район поисков выехала дежурная смена камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда в составе трёх человек. В течение часа спасатели обнаружили грибниц, которых доставили в Петропавловск-Камчатский. Женщины здоровы, в медицинской помощи не нуждаются. 
 

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