На Камчатке спасатели переведены в повышенную готовность из-за подхода мощного циклона

Главное управлением МЧС на Камчатке и все его структурные подразделение переведены в повышенную готовность из-за прогноза о подходе к берегам полуострова 4 сентября мощного циклона.

По предварительным данным, он будет оказывать влияние на южные районы Камчатского края: Петропавловск-Камчатский, Вилючинский городские округа, Елизовский, Усть-Большерецкий, Мильковский районы. «Прогнозируется выпадение умеренных, местами сильных осадков в виде дождя, а также ожидается усиление ветра до 25-30 метров в секунду. Перевод в режим функционирования «повышенная готовность» осуществлен для того, чтобы более оперативно реагировать на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации», - говорят в МЧС.

5 сентября циклон продолжит оказывать воздействие на территорию края. Его влияние сохранится до конца ночи.

«КамИНФОРМ» ранее сообщало, что на Камчатку со стороны Японии в начале следующей недели может прийти тайфун Sanvu. Не исключено, что он может пройти полуостров стороной, но его сила такова, что он в любом случае испортит погоду в регионе, даже если не ударит всей своей мощью, а лишь заденет, говорят синоптики.

На Камчатку атмосферный вихрь начнет влиять в понедельник. По предварительным данным, если направление тайфуна не изменится, он доберется до Камчатки в виде сильного циклона и испортит погоду как минимум на два дня. Ожидаются сильные дожди и ветер.