На Камчатке спасатели сдали кровь для женщины, которой нужна операция

22 декабря 2016, 10:45

Сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России безвозмездно сдали кровь. Накануне в спасательный центр обратились родственники женщины, которая долгое время находится в медицинском учреждении. Для очередной операции ей требуется кровь второй положительной группы.
 
Кровь подходящей группы оказалась у десяти сотрудников Камчатского спасательного центра. Все они 21 декабря прибыли на станцию переливания, расположенную в г. Петропавловске-Камчатском.
 
Спасатели, как и медики, не понаслышке знают, что донорская кровь - это, прежде всего помощь пострадавшим при ЧС, ДТП, помощь больным детям и людям, страдающим заболеваниями крови.
 
«Нет ничего более ценного, чем человеческая жизнь. Спасти жизнь человеку не только своими профессиональными действиями, но и участием в благотворительной акции – это наша обязанность», - комментирует начальник Камчатского спасательного центра МЧС России Александр Киргинеков.
 
Все принявшие участие в акции сдавали кровь добровольно. Всего в результате акции было собрано 4 литра крови.

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#1Аноним22 декабря 2016, 22:36

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