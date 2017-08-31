На Камчатке стартовал прием заявок на конкурс «Молодая семья»

На Камчатке стартовал приём заявок на участие в краевом конкурсе «Молодая семья – 2017». Как сообщили «КамИНФОРМ» в правительстве края, в мероприятии могут принять участие полные молодые семьи, где возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, которые воспитывают одного и более детей, в том числе и приёмных.

Победителей определят в номинациях «Лучшая молодая семья – 2017», «Творческие виртуозы», «Стильная пара», «Хранители семейных традиций», «Находчивая семья», «Музыкальная семья».

Заявки принимаются до 20 октября по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 19/2, Камчатский центр художественного творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки».

Подробная информация по телефону: 8 (4152) 23-03-04.