На Камчатке стартовала прививочная кампания против гриппа: пришла первая вакцина

На Камчатке началась прививочная кампания против гриппа, которая всегда проходит осенью в преддверии сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как сообщили «КамИНФОРМ» в Роспотребнадзоре, сентябрь-октябрь являются самыми благоприятными месяцами для вакцинации, учитывая низкий уровень заболеваемости простудными инфекциями и наличие временного промежутка у привитых, чтобы успеть выработать антитела к началу эпидемического подъема.

По словам санитарных властей, на Камчатку поступила часть вакцины для иммунизации взрослых «Совигрипп» с 18 лет (49% от заявки). В ближайшие дни ожидается поступление детской вакцины. «В новом эпидсезоне планируется охватить прививками не менее 40% населения. Благодаря достижению такого высокого охвата в прошлом году удалось избежать резкого подъема заболеваемости гриппом и летальных исходов от гриппозных осложнений», - отметили в Роспотребнадзоре.

Медики прогнозируют, что в новом сезоне будет преимущественная циркуляция вируса гриппа А(H1N1)pdm09, что означает более высокую интенсивность эпидемического подъема и регистрацию более тяжелых форм течения болезни у непривитых.

Пока же показатель заболеваемости совокупного населения по краю ниже уровня недельного эпидпорога на 62,4%, по краевому центру ниже на 76,1%. Прирост заболеваемости по отношению к предыдущей неделе 2017 года по Камчатскому краю и г. Петропавловску-Камчатскому отрицательный.