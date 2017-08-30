На Камчатке стартует досрочное голосование в избиркомах

На Камчатке сегодня, 30 августа, стартует досрочное голосования в помещениях территориальных, муниципальных и окружных комиссий, а с 6 сентября можно будет голосовать и в помещениях участковых избирательных комиссий. Об этом «КамИНФОРМ» сообщила глава избиркома края Инга Иринина.

Досрочно проголосовать могут те, кого по уважительным причинам не будет на Камчатке 10 сентября в Единый день голосования. В территориальных избиркомах своим правом можно воспользоваться с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, и с 9.00 до 14.00 — в выходные. С 6 сентября в участковых комиссиях можно будет голосовать в будни с 16.00 до 20.00, а в выходные - с 10.00 до 14.00.

В настоящий момент в регионе проходит досрочное голосование на судах, находящихся в рейсах. Из 80 избирательных участков, образованных в море, выборы прошли на 44. Из 1500 избирателей проголосовать на выборах в депутаты городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа смогли уже более 860 человек.

«КамИНФОРМ» напоминает, что 10 сентября 2017 года выборы пройдут в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, п.г.т. Палана и 5 муниципальных районах: Усть-Больщерецком, Карагинском, Олюторском, Пенжинском и Тигильском. Населению предстоит избрать 141 депутата и 13 глав.