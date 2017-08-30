На Камчатке стартует досрочное голосование в избиркомах

30 августа 2017, 08:12

На Камчатке сегодня, 30 августа, стартует досрочное голосования в помещениях территориальных, муниципальных и окружных комиссий, а с 6 сентября можно будет голосовать и в помещениях участковых избирательных комиссий. Об этом «КамИНФОРМ» сообщила глава избиркома края Инга Иринина. 
 
Досрочно проголосовать могут те, кого по уважительным причинам не будет на Камчатке 10 сентября в Единый день голосования. В территориальных избиркомах своим правом можно воспользоваться с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, и с 9.00 до 14.00 — в выходные. С 6 сентября в участковых комиссиях можно будет голосовать в будни с 16.00 до 20.00, а в выходные - с 10.00 до 14.00.
 
В настоящий момент в регионе проходит досрочное голосование на судах, находящихся в рейсах. Из 80 избирательных участков, образованных в море, выборы прошли на 44. Из 1500 избирателей  проголосовать на выборах в депутаты городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа смогли уже более 860 человек. 
 
«КамИНФОРМ» напоминает, что 10 сентября 2017 года выборы пройдут в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, п.г.т. Палана и 5 муниципальных районах: Усть-Больщерецком, Карагинском, Олюторском, Пенжинском и Тигильском. Населению предстоит избрать 141 депутата и 13 глав.

www.kamchat.info

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

29 августа 2017, 17:26
На Камчатку идет еще один циклон с дождем
29 августа 2017, 17:25
Озеро Халактырское в столице Камчатки могло приобрести зеленый цвет из-за краски
29 августа 2017, 16:17
Краболовы у берегов Камчатки уже выловили более 13,5 тыс. тонн ракообразных
29 августа 2017, 16:16
На Камчатке ГИБДД просит родителей перед Днем знаний напомнить детям о ПДД
29 августа 2017, 14:24
На Камчатке 52-летний мужчина надругался над школьником
29 августа 2017, 12:34
На Камчатке полицейские вместо браконьерской рыбы нашли 1,5 тыс. кустов конопли

За неделю

28 августа 2017, 16:14
Более 3500 камчатцев приняли участие в мероприятиях акции «Ночь кино»
28 августа 2017, 15:48
На Камчатке в ДТП погиб 12-летний велосипедист
28 августа 2017, 15:47
На Камчатке появится круглогодичный лагерь для отдыха детей
28 августа 2017, 15:46
Евгений Широков ушел в отставку с поста главы агентства лесного хозяйства Камчатки
28 августа 2017, 15:45
На Камчатке «бэтмэну» дали два года условно за распространение порнографии
28 августа 2017, 15:44
Бывший работник станции ТО в столице Камчатки вынес два сейфа с деньгами из офиса

За месяц

21 августа 2017, 08:15
В столице Камчатки чиновники запустят портал «Нам по пути» для общения с жителями
18 августа 2017, 18:13
Все школы Камчатки абсолютно готовы к 1 сентября
18 августа 2017, 16:48
На Камчатке полицейский подстрелил браконьера, который пытался бежать
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?