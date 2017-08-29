Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На Камчатке суд признал повреждение машины из-за попадания камней страховым случаем
На Камчатке краевой суд оставил в силе решение суда Петропавловска-Камчатского, который ранее признал, что причинение автомобилю технических повреждений камнем, вылетевшим из-под колес другого авто, является страховым случаем по договору ОСАГО.
Как сообщили «КамИНФОРМ» в суде, с иском обратилась женщина, чей автомобиль пострадал осенью прошлого года. Из-под колес машины, которая ехала перед ней, вылетели камни и повредили её транспортное средство. Ущерб она оценила в 85 тыс. рублей, и просила взыскать эти деньги с владельца другой машины.
Но в суде отметили, что в соответствии с положениями Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», страховым случаем по договору ОСАГО признается наступление гражданской ответственности владельца транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, влекущее за собой обязанность страховщика осуществить страховую выплату. Следовательно, под страховым случаем понимается наступление гражданской ответственности страхователя за причинение вреда третьим лицам.
Учитывая, что ДТП произошло с участием двух транспортных средств, при этом гражданская ответственность виновника на момент его совершения была застрахована по договору ОСАГО, суд пришел к выводу, что рассматриваемое ДТП является страховым случаем. Тем более, нормы федерального закона не содержат указаний о наступлении страхового случая только при условии непосредственного контакта (столкновения) двух транспортных средств при ДТП.
На этом основании суд отказал женщине в удовлетворении исковых требований.
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