На Камчатке телефонные мошенники атаковали владельцев СТО

24 августа 2017, 18:24

В Петропавловске-Камчатском телефонные мошенники выбрали себе в жертвы владельцев СТО, правда, никого пока обмануть не удалось, или, по крайней мере, об этом неизвестно. Причем предпринимателей злоумышленники приглашают на прием к прокурору города. 
 
Так, сегодня, в прокуратуру города Петропавловска-Камчатского обратился индивидуальный предприниматель, владелец автомобильной станции техобслуживания, которого пытались обмануть телефонные мошенники.
 
Утром на сотовый номер предпринимателя, указанный в идущей в настоящее время рекламе как номер СТО, позвонил неизвестный, представился прокурором города Александром Яниным и сообщил, что в прокуратуру Петропавловска-Камчатского поступила жалоба на работу СТО. Для ее разрешения необходимо срочно явиться в прокуратуру и перезвонить.
 
Предприниматель приехал через полчаса и с фойе прокуратуры, перезвонил на номер, с которого звонили на СТО, 8 967 319 … 
Абонент сообщил, что освободится чуть позже, попросил подождать и выполнить небольшую его просьбу – купить хорошие конфеты, коньяк и… Мужчина не стал дослушивать просьбу лжепрокурора, поняв, что общается с мошенником. 
 
Через несколько минут после первого посетителя в прокуратуру края приехал еще один предприниматель, у которого было СТО, но этой деятельностью он не занимается уже около полугода. Реклама с номером его телефона когда-то тоже размещалась в сети Интернет и средствах массовой информации. Звонили мужчине с того же номера 8 967 319 …
 
Еще несколько звонков по поводу неожиданного вызова в прокуратуру поступило на телефон дежурного. 
 
Сообщения о попытке совершения телефонного мошенничества приняты в прокуратуре Камчатского края и направлены в краевое управление МВД для организации проверки и установления злоумышленников.

www.kamchat.info

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#1Аноним24 августа 2017, 19:09

Xoчу пoдeлитьcя cвoeй историeй, я давнo пытaлaсь пoxудeть (сидeла на диeтах, приниmала прeпараты), нo килогpаммы cнoва вoзвращалиcь, пoкa нe пoпробoвaлa уникaльный инновациoнный комплeкc. Hиkoгда нe вeрила в тaкиe прeпараты, но c пoмощью егo я зa двe нeдeли cбрocилa 7 кг. и бeз cпoртa и диeт и килoграммы не вeрнулись. A вычитaлa о нeм здecь (кcтaти ceйчаc нa негo бeшеная aкция! He пpoпуcтитe), пoчитайтe oбязательнo.P.s.извиниТe за cпам --- http://gg.gg/mednews

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