На Камчатке телефонные мошенники атаковали владельцев СТО

В Петропавловске-Камчатском телефонные мошенники выбрали себе в жертвы владельцев СТО, правда, никого пока обмануть не удалось, или, по крайней мере, об этом неизвестно. Причем предпринимателей злоумышленники приглашают на прием к прокурору города.

Так, сегодня, в прокуратуру города Петропавловска-Камчатского обратился индивидуальный предприниматель, владелец автомобильной станции техобслуживания, которого пытались обмануть телефонные мошенники.

Утром на сотовый номер предпринимателя, указанный в идущей в настоящее время рекламе как номер СТО, позвонил неизвестный, представился прокурором города Александром Яниным и сообщил, что в прокуратуру Петропавловска-Камчатского поступила жалоба на работу СТО. Для ее разрешения необходимо срочно явиться в прокуратуру и перезвонить.

Предприниматель приехал через полчаса и с фойе прокуратуры, перезвонил на номер, с которого звонили на СТО, 8 967 319 …

Абонент сообщил, что освободится чуть позже, попросил подождать и выполнить небольшую его просьбу – купить хорошие конфеты, коньяк и… Мужчина не стал дослушивать просьбу лжепрокурора, поняв, что общается с мошенником.

Через несколько минут после первого посетителя в прокуратуру края приехал еще один предприниматель, у которого было СТО, но этой деятельностью он не занимается уже около полугода. Реклама с номером его телефона когда-то тоже размещалась в сети Интернет и средствах массовой информации. Звонили мужчине с того же номера 8 967 319 …

Еще несколько звонков по поводу неожиданного вызова в прокуратуру поступило на телефон дежурного.

Сообщения о попытке совершения телефонного мошенничества приняты в прокуратуре Камчатского края и направлены в краевое управление МВД для организации проверки и установления злоумышленников.