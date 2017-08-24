Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На Камчатке телефонные мошенники атаковали владельцев СТО
В Петропавловске-Камчатском телефонные мошенники выбрали себе в жертвы владельцев СТО, правда, никого пока обмануть не удалось, или, по крайней мере, об этом неизвестно. Причем предпринимателей злоумышленники приглашают на прием к прокурору города.
Так, сегодня, в прокуратуру города Петропавловска-Камчатского обратился индивидуальный предприниматель, владелец автомобильной станции техобслуживания, которого пытались обмануть телефонные мошенники.
Утром на сотовый номер предпринимателя, указанный в идущей в настоящее время рекламе как номер СТО, позвонил неизвестный, представился прокурором города Александром Яниным и сообщил, что в прокуратуру Петропавловска-Камчатского поступила жалоба на работу СТО. Для ее разрешения необходимо срочно явиться в прокуратуру и перезвонить.
Предприниматель приехал через полчаса и с фойе прокуратуры, перезвонил на номер, с которого звонили на СТО, 8 967 319 …
Абонент сообщил, что освободится чуть позже, попросил подождать и выполнить небольшую его просьбу – купить хорошие конфеты, коньяк и… Мужчина не стал дослушивать просьбу лжепрокурора, поняв, что общается с мошенником.
Через несколько минут после первого посетителя в прокуратуру края приехал еще один предприниматель, у которого было СТО, но этой деятельностью он не занимается уже около полугода. Реклама с номером его телефона когда-то тоже размещалась в сети Интернет и средствах массовой информации. Звонили мужчине с того же номера 8 967 319 …
Еще несколько звонков по поводу неожиданного вызова в прокуратуру поступило на телефон дежурного.
Сообщения о попытке совершения телефонного мошенничества приняты в прокуратуре Камчатского края и направлены в краевое управление МВД для организации проверки и установления злоумышленников.
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КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 1
Xoчу пoдeлитьcя cвoeй историeй, я давнo пытaлaсь пoxудeть (сидeла на диeтах, приниmала прeпараты), нo килогpаммы cнoва вoзвращалиcь, пoкa нe пoпробoвaлa уникaльный инновациoнный комплeкc. Hиkoгда нe вeрила в тaкиe прeпараты, но c пoмощью егo я зa двe нeдeли cбрocилa 7 кг. и бeз cпoртa и диeт и килoграммы не вeрнулись. A вычитaлa о нeм здecь (кcтaти ceйчаc нa негo бeшеная aкция! He пpoпуcтитe), пoчитайтe oбязательнo.P.s.извиниТe за cпам --- http://gg.gg/mednews