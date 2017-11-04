На Камчатке трехлетний мальчик чуть не выпал из окна, оставшись дома один

В Петропавловске-Камчатском благодаря бдительным соседям удалось спасти трехлетнего малыша, который мог выпасть из окна своего дома. Как выяснилось позже, мальчик остался дома один, так как мама ушла на работу.

В операции по спасению ребенка принимали участие сотрудники МЧС. Им позвонили местные жители и рассказали, что малыш плачет и пытается вылезти в оконный проём на втором этаже дома на улице Дальней.

«Спасатели по пожарной лестнице поднялись на второй этаж и вернули ребёнка в квартиру. Специалисты дождались прибытия участкового полиции и мамы ребёнка, которая, как стало известно позднее, была на работе», - рассказали в МЧС.