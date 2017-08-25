На Камчатке у браконьеров изъяли 5,5 тонн икры: ущерб на 18 млн рублей

25 августа 2017, 18:11

18 миллионов рублей ущерба  - в ходе совместной операции сотрудников Погрануправления и УФСБ России по Камчатскому краю в п. Оссора Карагинского района обнаружен цех, оборудованный для переработки икры и помещение. 
 
Как сообщили «КамИНФОРМ» в Погрануправлении, там  находилось 200 контейнеров по 25 кг и 37 контейнеров по 12 кг с икрой, не отвечающей требованиям безопасности. 
 
Общий вес икры составил практически 5,5 тонн.  Владелец помещения, в котором находилась икорная продукция, не смог предоставить каких-либо документов и объяснить законность ее происхождения. 
 
 По предварительным подсчетам общая сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составляет более 18 млн рублей.

www.kamchat.info

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