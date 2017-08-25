На Камчатке у браконьеров изъяли 5,5 тонн икры: ущерб на 18 млн рублей

18 миллионов рублей ущерба - в ходе совместной операции сотрудников Погрануправления и УФСБ России по Камчатскому краю в п. Оссора Карагинского района обнаружен цех, оборудованный для переработки икры и помещение.

Как сообщили «КамИНФОРМ» в Погрануправлении, там находилось 200 контейнеров по 25 кг и 37 контейнеров по 12 кг с икрой, не отвечающей требованиям безопасности.

Общий вес икры составил практически 5,5 тонн. Владелец помещения, в котором находилась икорная продукция, не смог предоставить каких-либо документов и объяснить законность ее происхождения.

По предварительным подсчетам общая сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составляет более 18 млн рублей.